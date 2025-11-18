Milano 13:30
42.982 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:30
9.543 -1,37%
Francoforte 13:30
23.253 -1,43%

Madrid: movimento negativo per Telefonica

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di telefonia spagnola, che sta segnando un calo del 2,31%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,42%, rispetto a -1,73% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Lo status tecnico di medio periodo di Telefonica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,689 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,761, mentre il primo supporto è stimato a 3,617.

