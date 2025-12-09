Milano 10:56
43.669 +0,54%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 10:56
9.650 +0,05%
Francoforte 10:56
24.151 +0,44%

Technoprobe, accordo con aziende taiwanesi per fornitura soluzioni di testing su tecnologia proprietaria TPEG

Finanza
Technoprobe, accordo con aziende taiwanesi per fornitura soluzioni di testing su tecnologia proprietaria TPEG
(Teleborsa) - Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, ha fatto sapere di aver stipulato un accordo strategico con WinWay Technology, fornitore leader di interfacce per il test IC, quotato alla Borsa di Taiwan, e MS Sun Technology Company, società di distribuzione taiwanese, per la concessione a WinWay Technology del diritto di utilizzare la tecnologia proprietaria TPEG ("i Prodotti") per la realizzazione di soluzioni di testing.

In base all'accordo, Technoprobe agirà come sviluppatore e produttore esclusivo di soluzioni di testing basate sulla sua tecnologia proprietaria TPEG, concedendo a WinWay Technology il diritto di utilizzarle per un periodo di 5 anni esclusivamente al fine di assemblare, installare, mantenere, riparare, vendere e distribuire i Prodotti.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e la tecnologia, i brevetti e le competenze rimarranno proprietà esclusiva di Technoprobe.

L'accordo stabilisce inoltre che WinWay Technology acquisterà i Prodotti da MS SUN Technology Company, che sarà responsabile insieme a Technoprobe della fornitura dei servizi post-vendita.

In aggiunta, WinWay Technology acquisterà i Prodotti per un periodo minimo di 5 anni e per un importo minimo di circa 60 milioni di dollari.

Stefano Felici, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "Vediamo in questo accordo un'ottima opportunità per espandere la nostra presenza e rafforzare le collaborazioni commerciali facendo leva sul nostro know-how e sull’unicità dei nostri prodotti brevettati".
Condividi
```