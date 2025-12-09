Technoprobe, accordo con aziende taiwanesi per fornitura soluzioni di testing su tecnologia proprietaria TPEG

(Teleborsa) - Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, ha fatto sapere di aver stipulato un accordo strategico con WinWay Technology
, fornitore leader di interfacce per il test IC, quotato alla Borsa di Taiwan, e MS Sun Technology Company
, società di distribuzione taiwanese, per la concessione a WinWay Technology del diritto di utilizzare la tecnologia proprietaria TPEG
("i Prodotti") per la realizzazione di soluzioni di testing.
In base all'accordo, Technoprobe agirà come sviluppatore e produttore esclusivo
di soluzioni di testing basate sulla sua tecnologia proprietaria TPEG, concedendo a WinWay Technology il diritto di utilizzarle per un periodo di 5 anni
esclusivamente al fine di assemblare, installare, mantenere, riparare, vendere e distribuire i Prodotti.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale
e la tecnologia, i brevetti e le competenze rimarranno proprietà esclusiva di Technoprobe
.
L'accordo stabilisce inoltre che WinWay Technology acquisterà i Prodotti da MS SUN Technology Company, che sarà responsabile insieme a Technoprobe della fornitura dei servizi post-vendita.
In aggiunta, WinWay Technology acquisterà i Prodotti per un periodo minimo di 5 anni
e per un importo minimo di circa 60 milioni di dollari
.Stefano Felici, Amministratore Delegato del Gruppo
, ha dichiarato: "Vediamo in questo accordo un'ottima opportunità per espandere la nostra presenza e rafforzare le collaborazioni commerciali facendo leva sul nostro know-how e sull’unicità dei nostri prodotti brevettati".