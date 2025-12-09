Technoprobe, accordo con aziende taiwanesi per fornitura soluzioni di testing su tecnologia proprietaria TPEG

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, ha fatto sapere di aver stipulato un, fornitore leader di interfacce per il test IC, quotato alla Borsa di Taiwan, e, società di distribuzione taiwanese, per la concessione a WinWay Technology del("i Prodotti") per la realizzazione di soluzioni di testing.In base all'accordo, Technoprobe agirà comedi soluzioni di testing basate sulla sua tecnologia proprietaria TPEG, concedendo a WinWay Technology ilesclusivamente al fine di assemblare, installare, mantenere, riparare, vendere e distribuire i Prodotti.Tutti ie la tecnologia, i brevetti e le competenzeL'accordo stabilisce inoltre che WinWay Technology acquisterà i Prodotti da MS SUN Technology Company, che sarà responsabile insieme a Technoprobe della fornitura dei servizi post-vendita.In aggiunta, WinWay Technologye per un, ha dichiarato: "Vediamo in questo accordo un'ottima opportunità per espandere la nostra presenza e rafforzare le collaborazioni commerciali facendo leva sul nostro know-how e sull’unicità dei nostri prodotti brevettati".