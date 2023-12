Open Fiber, la rete ultraveloce digitalizza Serino

(Teleborsa) - È giàla nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga.ha già concluso la prima fase dei lavori e nei prossimi mesi avvierà altri cantieri per completare l’infrastruttura di rete che complessivamente raggiungerà 1.177 unità immobiliari, consentendo a cittadini, imprese e professionisti del Comune in provincia di Avellino di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce.Intanto i principali, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Serino: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità.Laè realizzata con la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre."Il progetto di Open Fiber inserisce il nostro Comune nell’ambito di un piano nazionale di investimento sulla digitalizzazione dei territori e dota la nostra comunità di un’infrastruttura in fibra ottica capace in grado di offrire una connettività veloce e sicura - dice il-. La vendibilità dei servizi da parte degli operatori è una buona notizia, perché oggi permette a tutti di accedere ad internet così come nelle grandi città, riducendo il digital divide e portando benefici alla vita quotidiana delle famiglie, dei professionisti e delle attività produttive locali che fanno un utilizzo intensivo dei collegamenti digitali"."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Serino si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione" spiega, field manager dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Gola.