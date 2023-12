Sesa: Intesa taglia TP, Equita lo alza, Intermonte conferma

Sesa

Equita

Intesa Sanpaolo

Intermonte

(Teleborsa) - Gliche seguono il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese,all'indomani della pubblicazione della semestrale (al 31 ottobre 2023), ma rivedono stime e target price., che ha un rating "", incrementa il prezzo obiettivo da 125 euro a, come effetto netto di revisione stime e tassi più bassi, sottolineando di apprezza "la solidità dimostrata dal business anche in un contesto macro incerto". A valle dei risultati 2Q24, il broker ha limato leggermente le stime 2024-26 a livello di EPS adj. (-2%, in media nel periodo), allineandosi ora al mid-point della nuova guidance. Ha anche rivisto al ribasso la NFP, che nel 2024 passa da +44 milioni di euro a +20 milioni di euro, per incorporare la spesa per M&A chiuso negli ultimi mesi e come conseguenza di un maggior assorbimento di circolante.conferma il "" e riduce il target price adai precedenti 188 euro (a seguito della revisione delle stime e del periodico aggiornamento dei parametri WACC). Dopo i risultati, il broker ha leggermente aumentato la proiezione EBITDA 2024 (circa 1,5%), aumentando al contempo gli oneri finanziari, l'ammortamento del PPA e l'aliquota fiscale. "Nonostante le persistenti sfide macroeconomiche, SeSa continua a non registrare alcun rallentamento in nessuno dei suoi segmenti di business - si legge nella ricerca - Nel complesso, riteniamo che SeSa stia beneficiando di una strategia di investimento focalizzata su segmenti di business che abilitano l'innovazione tecnologica. Di conseguenza, SeSa sembra ben posizionata nei settori che stanno registrando i tassi di crescita più elevati. La crescita esterna dovrebbe rimanere un pilastro fondamentale del percorso di crescita del gruppo da sfruttare ulteriormente nei prossimi trimestri, soprattutto nel segmento ad alto valore aggiunto del mercato e per rilanciare il processo di internazionalizzazione del gruppo".conferma il "" e ila 175 euro per azione. Gli analisti alzano leggermente le stime sull'EBITDA per il 2023 (+1%), leggermente al di sopra della metà dell'intervallo di guidance del management, ma aumentano anche gli oneri finanziari e le tasse. Il management sta lavorando per semplificare la struttura societaria del gruppo e implementare il cash pooling, riducendo così i costi finanziari nei prossimi trimestri. "Sesa ha confermato una solida crescita organica e rimane ben posizionata per cogliere ulteriori opportunità di M&A, anche fuori dall'Italia - si legge nella ricerca - Si prevede che le tendenze aziendali rimangano sane (la spesa digitale aziendale dovrebbe rimanere solida) e il gruppo gode di un forte posizionamento sul mercato grazie a una chiara attenzione alla tecnologia, con ricavi ben diversificati su un'ampia base di clienti".