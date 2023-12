The Italian Sea Group: inaugura la nuova sede della storica industria d’arredi “Celi 1920”

(Teleborsa) - Al termine di importanti lavori di ristrutturazionela prestigiosa azienda di ebanisteria di Vascigliano in Stroncone, Terni, acquisita lo scorso aprile da "". L’ampliamento e la modernizzazione del sito produttivo, che insiste su un’area complessiva di circa 40.000 mq, consentiranno a Celi 1920 di supportare le esigenze di produzione di TISG e di cogliere nello stesso tempo opportunità di sviluppo in altri ambiti extra-settore quali residenziale, hotellerie di alto livello e contract.Sono state effettuate opere di urbanizzazione, ristrutturazione di capannoni e realizzazione di impianti all’insegna della sostenibilità.La nuova area produttiva, passata da circa 10.000 mq esistenti agli attuali 40.000 mq, che comprende una nuova palazzina uffici, è stata realizzata con tecnologie 4.0 che prevedono impianti fotovoltaici, termico-solari e geotermici, con annessa cabina di alimentazione dello stabile per consentirne l’auto sostenibilità.Nel nuovo capannone industriale sono stati installati ulteriori centri di lavoro a controllo numerico e 2 ulteriori presse di nuova generazione per le crescenti generali attività. Tutti gli impianti di aspirazione del sito produttivo sono stati progettati con importante attenzione alla sostenibilità: moderni filtri consentono infatti di produrre a zero emissioni e gli scarti di produzione vengono integralmente smaltiti.In corrispondenza della nuova palazzina uffici e del nuovo sito produttivo sono stati installati pannelli solari per una sommatoria di circa 2.000 mq. L’headquarter di Celi 1920 è stato realizzato secondo il"Grazie alla nuova struttura produttiva siamo pronti per nuovi progetti sempre più sfidanti che ci permetteranno di continuare a crescere- ha commentato– L’ampliamento del sito produttivo e lo sviluppo delle nuove attività ci permetteranno di incrementare l’occupazione sul territorio e saranno certamente un nuovo volano a supporto di tutto l’indotto del territorio".Procede, infatti, il piano di assunzioni che punta alla formazione professionale delle risorse, soprattutto quelle più giovani, in linea con lo stimolo alla crescita di ogni collaboratore promosso dal Gruppo.Nel corso del 2024 verranno inserite nell’organico della societàche andranno ad aggiungersi alle attuali 80. In particolare, 30 posizioni tra falegnami ed esperti in meccatronica saranno destinate alla produzione, mentre 10 laureati in disegno industriale saranno destinati al reparto ingegneria di produzione.