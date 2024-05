The Italian Sea Group, ricavi e redditività in crescita nel 1° trimestre

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con ricavi e redditività in crescita. Il volume di, registra unarispetto a 85,2 milioni di Euro del primo trimestre 2023.di Euro, in aumento 16,6% rispetto ai 13,8 milioni di Euro del primo trimestre 2023.Il valore complessivo del(Order Book) è pari a 1.344 milioni di Euro al 31 marzo 2024. relativi principalmente al completamento degli interventi per il potenziamento della capacità produttiva di Celi 1920, al progetto “TISG NEW ERA” per l’ampliamentodegli uffici commerciali e all’espansione delle Business Unit Tappezzeria e Acciaieria dell’Headquarter di Marina di Carrara.Gli unvestimenti del periodo ammntamo a 2 milioni di Euro.pari a 25 milioni di Euro, si confronta con una Posizione Finanziaria Netta positiva per 2 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. La variazione è principalmente da attribuirsi all’estensione della concessione demaniale di Marina di Carrara per ulteriori 29 anni, dal 31 dicembre 2043 al 31 dicembre 2072.