Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni industriali

Intel

Caterpillar

3M

Walgreens Boots Alliance

Intel

Lucid

Dollar Tree

Diamondback Energy

AirBnb

O'Reilly Automotive

Lululemon Athletica

MercadoLibre

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,41%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.774 punti.Leggermente positivo il(+0,47%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,32%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,32%),(+0,84%) e(+0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,69%),(+2,13%),(+1,73%) e(+1,31%).(+4,69%),(+2,50%),(+2,28%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 5%; preced. 3,9%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 205K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,5%).