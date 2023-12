Maersk riprende a programmare navi attraverso il Canale di Suez

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese della logistica integrata dei container, ha, un segnale che la crisi causata dagli attacchi dei militanti Houthi dello Yemen verso imbarcazioni commerciali potrebbe essere superata.Illa società aveva iniziato a dirottare le sue navi intorno all'Africa (attraverso il Capo di Buona Speranza) per evitare gli attacchi, mentre ilaveva dichiarato che stava preparando un ritorno nel Mar Rosso, anche grazie al dispiegamento di un'operazione militare guidata dagli Stati Uniti per proteggere le navi dagli attacchi.Oradella compagnia c'è una lungache dovrebbero passare attraverso il Canale di Suez, come la Mette Maersk (in arrivo a Rotterdam il 13 gennaio) o la Maren Maersk (in arrivo a Singapore il 14 gennaio).