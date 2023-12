Manovra, Bombardieri “Siamo insoddisfatti e contrari al Patto di Stabilità”

(Teleborsa) - "La relazione che ha portato la Manovra alle Camere dice che nei prossimi anni ci saranno, attraverso la mancata rivalutazione delle pensioni sopra quattro volte il minimo e con l'intervento sui coefficienti per i medici e i dipendenti pubblici". Lo ha detto il segretario generale della Uil,"Lo sforzo sul cuneo fiscale lo abbiamo riconosciuto, anche perchè su questa richiesta avevamo fatto due scioperi generali, ma avevamo chiesto di fare qualcosa in più trovando altre risorse, ad esempio utilizzando i soldi della tassa sugli extra profitti. La manovra a noi non è piaciuta perchè le nostre richieste non sono state soddisfatte", anzi "in qualche modo sono state peggiorate". prosegue il segretario a Sky Tg24 Economia."Avevamo chiesto di applicare la tassa sugli extraprofitti che invece è stata utilizzata per ricapitalizzare le banche e avevamo chiesto di intervenire su sanità e sicurezza sul lavoro. Abbiamo da sempre chiesto il superamento dei bonus con interventi strutturali. Il Superbonus, durante la pandemia, ha permesso di far ripartire un settore completamente a terra come quello delle costruzioni", insieme "all’occupazione e al Pil", ma "si sarebbero dovuti fare degli interventi, ed esempio prevedendo un tetto di reddito", ha sottolineato Bombardieri."Chiedevamo un intervento del governo per rinnovare i contratti, bisogna detassare gli aumenti contrattuali: su queste misure (che il governo non ha adottato)questa situazione.: non alle modifiche, ma contrari a quella scelta economica. Bisogna aumentare la crescita per sanare il deficit: avevamo chiesto l’intervento dell’Europa e dei fondi europei – il Next Generation, il programma Sure – invece ci troviamo in una situazione in cui i soldi per il cuneo fiscale per l’anno prossimo non ci saranno", ha concluso il leader della Uil.