Accordo di libero scambio: Cina, Giappone e Corea del Sud accelerano su negoziati

(Teleborsa) - Pechino, Tokyo e Seul hanno deciso di "accelerare" i negoziati su un accordo di libero scambio a tre.Lo hanno fatto sapere, con una dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice trilaterale, i premier di Cina (Li Qiang), Giappone (Fumio Kishida),e il presidente della Corea del Sud (Yoon Suk-yeol). I politici hanno detto che lavoreranno "per rafforzare la supply chain", dando slancio ai colloqui sul patto di libero scambio che si erano fermati a inizio 2020."Il sistema di cooperazione trilaterale dovrebbe essere rafforzato.", ha precisato il, durante la conferenza stampa congiunta.In particolare, i tre leader hanno concordato di "istituzionalizzare" la cooperazione a tre, tenendo su base regolare il vertice trilaterale e le riunioni ministeriali, con la continuazione delle discussioni sul merito proprio per "accelerare i negoziati" sull'accordo di libero scambio nell'ottica di un, di alta qualità e reciprocamente vantaggioso".I tre Paesi avevano annunciato a novembre 2012 l'avvio dei negoziati, interrottisi al sedicesimo round a novembre 2019."Per Cina, Corea del Sud e Giappone, i nostri stretti legami non cambieranno, loraggiunto attraverso la risposta alla crisi non cambierà e la nostra missione di salvaguardare la pace e la stabilità regionale non cambierà", ha dichiarato il premier cinese