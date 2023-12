USA, FAA: Boeing invita a ispezionare 737 MAX per possibili bulloni allentati

Boeing

(Teleborsa) - La Federal Aviation Administration () degli Stati Uniti sta "per cercare unnel sistema di controllo del timone". L'agenza governativa ha detto cheha emesso un messaggio multi-operatore (MOM), esortando gli operatori dei nuovi aerei a corridoio singolo a ispezionare specifici tiranti che controllano il movimento del timone per possibili componenti allentati.La FAA sta chiedendo alle compagnie aeree di lavorare attraverso i loro sistemi di gestione della sicurezza approvati pere di fornire all'agenzia dettagli sulla rapidità con cui possono essere completate queste ispezioni di due ore, si legge in una nota.Boeing ha raccomandato le ispezioni dopo chedurante l'esecuzione della manutenzione ordinaria su un meccanismo nel collegamento di controllo del timone. La compagnia ha scoperto un ulteriore aereo non consegnato con un dado non serrato correttamente.