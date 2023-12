Emeren raggiunge 1 GW di portafoglio BESS in Italia

Emeren Group

(Teleborsa) -, società quotata al NYSE e uno dei principali sviluppatori, proprietari e operatori di progetti solari a livello mondiale, ha annunciato la. Questa transazione segue il Development Service Agreement (DSA) di giugno, con la società che sottolinea come in soli sei mesi abbia raggiunto un traguardo significativo, fornendo circa 1 GW in fase di sviluppo, avvicinandosi al suo obiettivo di portafoglio BESS di 1,5 GW.I progetti prevedono sistemi di storage autonomi all'avanguardia, con unae una durata di scarica di 4-8 ore per ciascun progetto. Le sedi dei nuovi progetti sono, quest'ultimo inserito in un'area strategicamente significativa, poco congestionata ma interessata da importanti nodi della rete ai fini del bilanciamento. Si prevede che lo stato Ready-To-Build sarà raggiunto entro l'inizio del 2025.