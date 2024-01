Sabaf, il calendario finanziario del 2024

Produttore di attrezzature domestiche da cucina

Sabaf

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2024, specificando che è previsto che l’chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 si riunisca in unica convocazione il giorno2024. Inoltre Il management diha reso noto cheincontrerà la comunità finanziaria nell’ambito dell’Euronext Star Conference programmata dal 19 al 21 marzo 2024.I giorni 19 marzo, 14 maggio, 5 settembre e 12 novembre 2024 alle ore 16,00 i vertici della Società organizzeranno delleper illustrare i risultati di periodo agli analisti finanziari.CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2023CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2024CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2024