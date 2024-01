Scuola, dalla Carta docente ai precari agli aumenti di stipendio. Ecco le carte vincenti dell’Anief anche per il 2024

(Teleborsa) - Carta del docente ai precari, aumenti di stipendio in attesa del rinnovo contrattuale, riconoscimento ai fini delle supplenze dei titoli abilitanti e specializzanti conseguiti all’estero, centinaia di incontri con il personale della scuola sulle nuove regole previste dal contratto collettivo 2019/2021, accordato all’Aran lo scorso 24 luglio e in via di definizione, e su: sono solo alcuni degli, presidente nazionale del sindacato Anief, ricorda che "l’azione vincente del giovane sindacato ha prodotto nell’ultimo anno risultato moltissimi risultati, a partire dalle nuove regole migliorative per la scuola previste del contratto su cui c’è stato l’accordo lo scorso luglio. Adesso, però,sempre con il sostegno dei nostri iscritti, delle Rsu, dei terminali associativi e di tutti i sindacalisti Anief che non possiamo che ringraziare per l’impegno e il sostegno quotidiano. La parola d’ordine del 2024 sarà avanti tutta".Complessivamente, sono circa 3.000 le cause giudiziarie vinte dal giovane sindacato, per un totale che sfiora i 12 milioni di euro recuperati: in media, ogni mese il maltolto recuperato nelle aule dei tribunali d’Italia da legali dell’Anief è stato circa di un milione di euro.