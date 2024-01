E-commerce: i 10+1 trend del 2024

(Teleborsa) - Con l'aumento degli acquisti online durante il periodo del Black Friday e delle Festività, ora le aziende sono orientate ai prossimi. Le nuove strategie volte asi accompagnano a una predisposizione accurata dei canali online, per poter rispondere adeguatamente ai cambiamenti del futuro.Per essere pronti a cogliere tutte le opportunità del, realtà veneta capofila in Italia nella gestione delle vendite online, elettas, offre una panoramica sui maggiori trend italiani e internazionali.Tra le richieste più evidenti da parte dei consumatori,: la consegna in 24h è diventata cruciale per mantenere un alto vantaggio competitivo. Tale incarico richiede una pianificazione precisa e un coordinamento continuo delle spedizioni, con corrieri specializzati.Essere, con schede prodotti ricche di immagini e dettagli, permette di sfruttare in modo efficiente il potenziale di mercati online come Amazon ed eBay, che hanno saldamente stabilito la loro supremazia nel settore dell'e-commerce anche per il 2024.Nell’arco dei prossimi mesi ci si aspetta un significativo, con nuove opportunità per coinvolgere e incrementare la base clienti. Per massimizzare i vantaggi, si consiglia di investire in una presenza solida sui social media e adottare una strategia di contenuti con vetrine di prodotti, video accattivanti e collaborazioni con i creator. In questo contesto, è cruciale l'interazione attiva con il pubblico e la pronta risposta a commenti e messaggi.L'stanno trasformando radicalmente l'e-commerce, nella previsione di una forte espansione per il 2024. Gli algoritmi di apprendimento automatico elaborano grandi quantità di dati, consentendo esperienze d'acquisto su misura per i clienti, basate su sistemi di suggerimento di prodotti pertinenti, assistenza clienti con chatbot fondate sull’AI e campagne di marketing per favorire connessioni profonde e stimoli alle vendite.Quando l’e-commerce ha volumi di vendita importanti, diventa fondamentale, in grado di orchestrare tutte le fasi secondo una customer experience eccellente, dall’invio dell'ordine fino alla ricezione del pacco. L'evasione degli ordini è un processo complesso che coinvolge diversi reparti all'interno e all'esterno di un'organizzazione, come vendite, amministrazione, magazzino, spedizioni e servizio clienti.Ilper trasformare il settore dell’e-commerce è immenso. I consumatori potranno visualizzare in anteprima i prodotti nel loro ambiente prima di effettuare un acquisto, riducendo così al minimo le incertezze e aumentando la soddisfazione generale. Nel 2024, le aziende che incorporeranno l’AR nelle loro strategie di e-commerce otterranno un vantaggio competitivo significativo, offrendo agli acquirenti un’esperienza di acquisto coinvolgente, interattiva e accattivante.Mediante l’intelligenza artificiale generativa, la funzionalità legata allesarà decisamente potenziata per rendere la Customer Experience più coinvolgente, con un approccio conversazionale.Non da meno i, tendenza destinata a proseguire anche nel 2024. Per un lancio di successo, è cruciale implementare un sistema di gestione abbonamenti user-friendly per migliorare l'esperienza complessiva del cliente, fornendo convenienza attraverso vantaggi esclusivi come sconti, accesso anticipato a nuovi prodotti e consigli personalizzati. Adottando i servizi in abbonamento, si aprono opportunità per coltivare relazioni durature con i clienti e generare entrate ricorrenti.Lesi sposteranno sempre più online, rendendo necessario un cambiamento nel modo in cui le aziende interagiscono con i Buyer. Cataloghi digitali, sistemi di ordinazione semplificati e prezzi personalizzati stanno diventando la norma nello spazio dell'e-commerce B2B. Secondo Wunderman Thompson, il 90% degli utenti si aspetta una esperienza d’acquisto simile al B2C anche nell’ambito B2B, mentre Forrester prevede che le vendite online B2B supereranno i 2,3 trilioni di dollari nel 2024 e potrebbero oltrepassare i 3 trilioni di dollari entro il 2027. La generazione Z e i Millennial, che stanno assumendo ruoli di responsabilità decisionali per gli acquisti B2B, preferiscono ricercare e comprare prodotti online, spesso eludendo le tradizionali interazioni di vendita.Le architetturesono sempre più popolari per aziende in cerca di soluzioni flessibili, permettendo aggiornamenti backend senza interruzioni e personalizzazione in tempo reale su diversi canali front-end. Secondo IDC, molte piattaforme di e-commerce (specialmente nel B2B) faticano a soddisfare gli standard moderni di customer experience, spingendo l'adozione del modello headless. Le principali priorità evidenziate da IDC nelle piattaforme di commercio digitale includono l'operatività su scala globale (30%), il superamento delle aspettative dei clienti (23%) e la creazione di offerte combinate con vari fornitori e collaboratori (22%). Nella configurazione headless, il front-end e il back-end operano indipendentemente, offrendo maggiore personalizzazione e libertà di progettazione.Infine un plus va dato all’che resta un’attività fondamentale per la promozione dell’e-commerce, ma che vede alcuni sostanziali cambiamenti.