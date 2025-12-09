Ops eCom sigla Loi per il 100% di KCT e amplia capacità nel trasporto refrigerato

(Teleborsa) - Ops eCom
, ex Giglio Group, società quotata all’Euronext Milan specializzata nei servizi per l’e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha sottoscritto un accordo preliminare (Loi) per l’acquisizione del 100% del capitale di KCT
, società con sede a Galliate (Novara) che opera nel trasporto merci su strada.
Al 30 giugno 2025
, KCT ha registrato un Valore della Produzione di 528.710,80 euro
, costi della produzione di 481.450,30 euro e un utile semestrale pari a 47.260,50 euro
. Risultati che evidenziano una crescita dei volumi e un miglioramento significativo della marginalità rispetto al 2024. Lo scorso esercizio si è chiuso infatti con un Valore della Produzione di 466.346 euro, utile netto pari a 4.493 euro, EBITDA di 9.897, indebitamento complessivo pari a 273.784 euro.
A seguito dell’operazione, Ops eCom integrerà la flotta KCT
composta da 5 bilici, 5 furgoni isotermici,3 motrici e 2 semirimorchi.
La presenza di mezzi isotermici
consente di estendere l’offerta nel segmento della logistica refrigerata
, rilevante per la gestione di beni deperibili destinati all’e-commerce
.
La firma dell’accordo preliminare per acquistare KCT si inserisce nel percorso di rafforzamento delle attività logistiche di Ops eCom successivo all'accordo preliminare annunciato il 4 dicembre per l’acquisizione totalitaria di SCL
.
Le operazioni, fa sapere la società, vanno nella direzione di sviluppare un polo logistico integrato – Ops Logistic and Transport
, finalizzato a supportare in modo efficiente le esigenze operative e di servizio collegate all’e-commerce del Gruppo.
Il perfezionamento dell'operazione è subordinato alla negoziazione dei contratti definitivi, all'esito delle attività di due diligence e agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.