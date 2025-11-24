Milano 15:37
42.383 -0,65%
Nasdaq 15:37
24.634 +1,63%
Dow Jones 15:37
46.361 +0,25%
Londra 15:38
9.546 +0,07%
Francoforte 15:37
23.260 +0,73%

DHH, TP ICAP Midcap conferma Buy dopo 9 mesi in solida crescita

Finanza, Consensus
DHH, TP ICAP Midcap conferma Buy dopo 9 mesi in solida crescita
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ribadisce la propria raccomandazione "Buy" sul titolo DHH, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando anche il target price di 30,5 euro per azione (upside potenziale del 50%).

Gli analisti scrivono che DHH ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una "solida crescita" dei principali indicatori economico-finanziari.

I ricavi sono aumentati del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo i 30,7 milioni di euro, con una crescita organica del 6%. La componente ricorrente dei ricavi si mantiene elevata (96%), a conferma della resilienza del modello di business. L'EBITDA si attesta a 10,4 milioni di euro (+19%), mentre l'utile netto a 3,8 milioni di euro (+27%). La PFN presenta un indebitamento di 7,2 milioni di euro, in aumento rispetto a fine 2024, principalmente a causa delle acquisizioni.

"Il management evidenzia il rafforzamento del profilo economico e operativo del Gruppo, supportato dalla crescita dei ricavi, dal miglioramento della redditività e dall'ampliamento del perimetro di consolidamento", si legge nella ricerca.
Condividi
```