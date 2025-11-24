DHH, TP ICAP Midcap conferma Buy dopo 9 mesi in solida crescita

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ribadisce la propria raccomandazione
"Buy
" sul titolo DHH
, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando anche il target price
di 30,5 euro
per azione (upside potenziale del 50%).
Gli analisti scrivono che DHH ha chiuso
i primi nove mesi del 2025 con una "solida crescita
" dei principali indicatori economico-finanziari.
I ricavi sono aumentati del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo i 30,7 milioni di euro, con una crescita organica del 6%. La componente ricorrente dei ricavi si mantiene elevata (96%), a conferma della resilienza del modello di business
. L'EBITDA si attesta a 10,4 milioni di euro (+19%), mentre l'utile netto a 3,8 milioni di euro (+27%). La PFN presenta un indebitamento di 7,2 milioni di euro, in aumento rispetto a fine 2024, principalmente a causa delle acquisizioni.
"Il management evidenzia il rafforzamento del profilo economico e operativo
del Gruppo, supportato dalla crescita dei ricavi, dal miglioramento della redditività e dall'ampliamento del perimetro di consolidamento", si legge nella ricerca.