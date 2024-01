MFE, Publitalia '80 consolida il 100% di Mediamond

MFE A

MFE B

Mondadori

(Teleborsa) -, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset (quotato in Borsa con le azioni), dal primo gennaio ha, a seguito dell'acquisizione delle quote di(pari al 50%) avvenuta a fine dicembre . Mediamond è la sales house digitale del gruppo Mediaset, che gestisce storicamente l'advertising dei mezzi web e OOH."Siamo molto contenti di questa operazione, che rappresenta- ha commentato, presidente e AD di Publitalia e presidente di Mediamond - Siamo convinti, infatti, che un approccio integrato alla comunicazione sia la risposta più completa alle richieste di un mercato sempre più evoluto ed esigente. Le sinergie che derivano dalla complementarità di concessionarie distinte, con competenze differenziate su mezzi off e on line, è la nostra soluzione da leader per supportare quotidianamente i clienti che ci affidano la propria comunicazione"."In questa prospettiva, Mediamond, che già costituiva lo zoccolo duro della nostra offerta digitale, ora diventadei media, dal web al social, dalla CTV al digital audio e DOOH, su cui ormai investiamo con successo da anni", ha aggiunto.Mediamond, in continuità,in esclusiva per l'offerta pubblicitaria digitale di Mondadori, che punta da anni su una strategia digitale innovativa.