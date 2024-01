Al via CES 2024, ecco tutte le novità della fiera della tecnologia di Las Vegas

(Teleborsa) - Si apre il sipario sul. Quattro giorni di incontri,, con tante novità previste, dalle tv ai computer passando per auto, domotica e accessori, e un occhio di riguardo l'imminente edizione del Consumer Electronic Show lo riserva all'L'edizione di quest'anno punta sul motto "", tutto accesso e connesso. È tutto pronto per ospitare più di 130 mila visitatori che avranno la possibilità di scoprire molti prospetti legati all'automotive, quindi non soltanto nuovi modelli, ma anche interfacce digitali, servizi di rete e altri legami con il world wide web. Presenti oltre 4000 esibitori con più di 1200 startup pronte a raccontare le loro idee nella zona dedicata presso l'Eureka Park.L'agenda sarà molto fitta con presentazioni nei singoli stand dei brand presenti e keynote che vedranno sul palco gli amministratori delegati di Siemens (in anteprima oggi 8 gennaio), Intel e Span (9 gennaio) e Qualcomm e Hyundai (10 gennaio). Dopo lo stop per il Covid-19 e una ripartenza un pò sotto tono nel 2022, l'anno scorso si erano viste numerose novità di alto livello e, come ormai tradizione, Wired Italia sarà presente in Nevada per seguire l'appuntamento fino alla chiusura il prossimo venerdì 12 gennaio. In questa gallery in continuo aggiornamento si potranno trovare tutti gli annunci più interessanti che abbiamo visto al Ces 2024 di Las Vegas.L'assistente digitale e vocale di, è stata una vera rivoluzione a bordo di un'auto. Sono già trascorsi anni dal suo fortunato lancio e adesso è pronto a ricevere una sostanziosa evoluzione per essere ancora più coinvolgente. "Mercedes sta reinventando l'esperienza digitale dei passeggeri sfruttando l'intelligenza artificiale per offrire un'interazione simile a quella umana con Mbux Virtual Assistant – ha spiegato il- il quale include caratteristiche empatiche che si sincronizzano con il tuo stile di guida e il tuo umore. Abbinato alla nostra architettura interna MB.OS, questo approccio è in grado di definire il futuro anche del lusso digitale".Novità anche perche introduce sotto ai riflettori molte novità, addirittura 5 concept car che hanno l'obbligo di anticipare il futuro alla spina del Brand. In pole position ci sono le compatte EV3 ed EV4, destinate a debuttare entro il 2025 guardando già alla disponibilità di servizi in rete di ultima generazione.presenterà un'intera gamma elettrica che sarà propedeutica al lancio di altri 30 modelli entro il 2030. Un progetto certamente ambizioso, ma che poggia anche sulla solidità di una partnership nata con un altro colosso nipponico come Sony.L'obiettivoè sfruttare la socialità delle informazioni trasmesse dalle macchine per abbattere i tempi di ricerca del parcheggio, avvertendo in anticipo il guidatore della disponibilità di posti liberi nei pressi della destinazione da raggiungere grazie alle segnalazioni degli altri utenti che lasciano gli stalli di sosta.introduce una nuova piattaforma che integra Adas, Automated Driving (AD) e In-Vehicle Infotainment (Ivi). Realizzata insieme a Magna, la piattaforma per la mobilità del domani dovrebbe arrivare sul mercato prossimamente. Il singolo modulo elettronico supporta più sistemi Ivi e l’integrazione dei domini Adas/AD, ed è capace di gestire in modo efficace i vari requisiti Asil (Automotive Safety Integrity Level) usando un numero inferiore di unità di controllo elettroniche e occupando meno spazio.propone una soluzione capace di accorpare ogni funzione digitali della vettura in una unica unità di calcolo, per razionalizzare la marcia e la connessione con l’esterno. Per quanto riguarda Marelli, invece, affida il domani al suo "Intelligent Social Display", congegnato per visualizzare nella parte anteriore dell’auto una lunga lista di informazioni, dallo stato delle batterie durante la ricarica a quelle destinate ai pedoni durante la marcia, o ancora semplicemente salutare.