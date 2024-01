BioNTech prevede fatturato di 3 miliardi di euro per 2024

BioNTech

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biofarmaceutica,, trainato principalmente dal franchise di vaccini COVID-19 che dovrebbe rimanere redditizia data la struttura di condivisione dei costi della società con il suo partner Pfizer.La società ha chiuso il 2023 con circa 17,5 miliardi di euro in liquidità, mezzi equivalenti e investimenti in sicurezza. Inoltre, prevede di mantenere una forte posizione finanziaria e generare significativi proventi da interessi nel 2024. BioNTech. Negli anni successivi, prevede ricavi derivanti sia dal lancio di vaccini oncologici che respiratori combinati, che sono soggetti a sviluppo di successo e approvazione normativa."In BioNTech stiamo facendo passi da gigante verso la costruzione di un'azienda globale di immunoterapia - ha affermatoe co-fondatore di BioNTech - Nel 2023, abbiamo continuato a mantenere la nostra leadership nel campo dei vaccini nella lotta contro il COVID-19 e abbiamo ampliato in modo significativo la nostra pipeline oncologica in fase intermedia e avanzata. Attualmente, sono in corso studi in fase avanzata per molteplici indicazioni oncologiche epotenzialmente registrativi nella nostra pipeline entro la fine del 2024".