Campari colloca azioni e bond per 1,15 miliardi

Campari

(Teleborsa) -avvia il collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di 0,01 euro ciascuna, per un controvalore di circa 650 milioni di euro e un importo nominale complessivo di obbligazioni convertibili senior unsecured con scadenza nel 2029 di circa 500 milioni "per finanziare l’acquisizione di Courvoisier e rafforzare la sua posizione finanziaria al fine di consentire ulteriore crescita".Il Collocamento, spiega la società in una nota, "migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del Gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del Gruppo, così rafforzando ulteriormente il profilo finanziario dell’Emittente, consentendo un’ulteriore crescita".