BMW, stabilimento di Monaco produrrà solo modelli elettrici da fine 2027

BMW

(Teleborsa) - Il gruppo automobilistico tedescoha annunciato che sta "iniziando una: dal 2026, l'iconico stabilimento produrrà la berlina Neue Klasse. Solo un anno dopo, la fabbrica non produrrà altro che modelli completamente elettrici, rendendo lo stabilimento di Monaco la prima sede nella rete di produzione esistente di BMW Group ad aver completato con successo la"Lo stabilimento di Monaco è un ottimo esempio della nostra capacità di adattamento. Stiamoe produrremo esclusivamente veicoli completamente elettrici nella nostra fabbrica madre dalla fine del 2027 - afferma, membro del consiglio di amministrazione di BMW con delega alla produzione - Solo lo scorso anno sono entrati in produzione sei modelli completamente elettrici. Allo stesso tempo, abbiamo anche stabilito un record di produzione, dimostrando che siamo allo stesso tempo in grado di fornire e plasmare il futuro della nostra rete di produzione".A Monaco di Baviera l'era dei veicoli congiungerà cosìdopo il lancio della BMW 501 nel 1952.L'investimento di 650 milioni di euro comprende, tra cui unadi veicoli con aree logistiche e una nuova carrozzeria.Per creare spazio all'interno della superficie limitata dello stabilimento nel cuore di Monaco, la tradizionalea Hams-Hall in Gran Bretagna e Steyr in Austria dopo circa 70 anni nello stabilimento madre. 1.200 dipendenti sono stati formati a Monaco per le diverse strategie di produzione o hanno trovato lavoro in altre sedi della rete di produzione.