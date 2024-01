The Italian Sea Group: avanti tutta con tre nuovi progetti Admiral e Tecnomar

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -presenta nel dettaglio. I concept, annunciati a settembre 2023 durante il Monaco Yacht Show rispecchiano lo stile del Gruppo, proseguendo con il filone stilistico consolidato ma sempre osando con i dettagli verso una continua un’innovazione futuristica. I tre nuovi progetti sono: Admiral Explorer 50m Adventure caratterizzato da forme e volumi insoliti, Tecnomar 40m Cat 133 FT dal design visionario e futuristico, Tecnomar 46m Evo 155, l’evoluzione della storica linea EVO., progettato con l’input di, rispetta tutti gli stilemi del brand Admiral garantendo le performance sia tecniche che di layout di un motoryacht pensato per l’esplorazione e l’avventura. L’area di poppa totalmente customizzabile è dotata di una piscina panoramica e di falchette abbattibili che aumentano lo spazio vivibile a bordo. Laha un accesso diretto ad un’area riservata all’aperto e, grazie ad ampie vetrate a sbalzo sullo scafo offre panorami mozzafiato. L’Armatore può godere sul proprio ponte a prua, di una grande piscina con fondo vetrato e di un piacevole prendisole privato. Sull’ultimo ponte oltre alla wheelhouse e la cabina del capitano, è stato inglobata un’area touch & go. Per un totale di 6 cabine, 2 guest sul lower deck, 3 vip sul main deck e la owner cabin al ponte superiore upper deck, Adventure offre il numero di cabine ideale per un vero e proprio yacht explorer di queste dimensioni.è il progetto di un catamarano sotto le 499 GT con il design visionario e futuristico del THIS IS IT. Il design del catamarano, ricalibrato su questa dimensione e sui nuovi volumi, è stato studiato perche risultano di oltre 300mq, caratteristica veramente unica considerando i 40m di lunghezza. Il vero valore aggiunto è, dove sfruttando le due carene, le 2 falchette interne e i 2 portelloni laterali abbattibili, è prevista una "swimming platform" che raggiunge in "full opening" una larghezza di circa 16m. Le linee esterne dello yacht mantengono tutte le features di THIS IS IT, dalle linee di luce ai dettagli estremamente sportivi derivanti dall’automotive, dalle grandi superfici vetrate ai vari disegni in teak. In linea con l’attenzione al tema green, saranno integrati circa 70 mq di pannelli solari, sia sugli archi che legano e disegnano la vista laterale dello yacht che sul “cappello” del sun deck.Il progettonasce dalla necessità di dare continuità alla linea di grande successo per stile e funzionalità, del Tecnomar-EVO. Gli esterni, fortemente sportivi e caratterizzati da linee sinuose e accattivanti tipiche del brand Tecnomar, garantiscono tutti i comfort che una lunghezza di 46 metri può offrire senza superare i 499GT.con un’ampia vetrata di poppa, è dotata di 2 portelloni abbattibili che permettono l’accesso diretto al mare e un collegamento con l’area esterna, consentendo una vivibilità a 360° fra interno ed esterno. Ilè dotato di un grande bar e di una area prendisole con piscina di poppa, piscina che ritroviamo anche nell’area di estrema prua sull’upper deck connessa a una grande area sole, convertibile in una piacevole dining area con vista a 180° sul mare. Gli interni sono caratterizzati da 2 grandi saloni sul main deck a tutto baglio e da 5 cabine, 2 guest sul lower deck, 2 vip sul main deck e sul medesimo ponte la cabina armatore."In questi anni abbiamo fatto un interessante percorso arricchendoci di esperienza ma rimanendo umili e con tanta voglia di fare, di lavorare senza mai smettere di sognare. L’avvio di questi tre nuovi progetti ci dàCi siamo dati obiettivi ancora più sfidanti e grazie alla validità delle nostre strategie e ai progetti innovativi che stiamo sviluppando sono certo che il mondo della nautica continuerà a premiarci", ha commentato, Fondatore & Amministratore Delegato di The Italian Sea Group.