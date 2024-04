Mercati deboli. Milano schiva le vendite

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,14% nella settimana in cui si riunisce la Federal Reserve.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.338,1 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 82,88 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +130 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,81%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%,è stabile, riportando un moderato +0,09%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.296 punti, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.497 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 29/04/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,43 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,62 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,64%),(+2,57%),(+2,48%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,34%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,23%),(+5,36%),(+5,07%) e(+5,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.