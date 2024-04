Negativi gli Eurolistini su instabilità in Medio Oriente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, anche se in recupero rispetto al rosso mostrato nella prima parte di seduta, dopo l'attacco di Israele nei confronti dell'Iran come rappresaglia per quanto accaduto nello scorso fine settimana. La convinzione sembra essere che l'attacco odierno, così come quello di Teheran nello scorso sabato notte, sono stati orchestrati prevalentemente come azioni dimostrative. In ogni caso, alimentano ilSul fronte macroeconomico, in sono risultati leggermente superiori alle attese a marzo, con una variazione di +0,2% m/m (contro +0,1% previsto e -0,4% precedente) e di -2,9% a/a (contro -3,3% previsto e -4,1% precedente). Sempre a marzo, nelle hanno sorpreso al ribasso , risultando stagnanti sulla letture headline e in calo di -0,3% sulla lettura core.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,065. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.374,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 81,89 dollari per barile, in calo dell'1,02%.Avanza di poco lo, che si porta a +142 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,87%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,76%, piccola perdita per, che scambia con un -0,67%, e tentenna, che cede lo 0,34%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,34%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 35.868 punti. In ribasso il(-0,78%); con analoga direzione, in rosso il(-0,81%).di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,97%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,78%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,73%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.del FTSE MidCap,(+1,50%),(+1,17%),(+1,15%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%.scende del 2,64%. Calo deciso per, che segna un -1,78%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.