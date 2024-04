Borse europee positive, a Piazza Affari corre A2A

BBVA

(Teleborsa) -. Pochi gli spunti, in attesa delle trimestrali di importanti società e della riunione della Fed. Sul fronte macroeconomico, l' è risultata leggermente inferiore alle attese degli analisti nel mese di aprile 2024, anche se in crescita; a marzo il commercio estero italiano extra-Ue ha registrato un avanzo di 5,603 miliardi di euro rispetto al surplus di 4,161 miliardi di un anno prima.Tra i maggioriprima dell'apertura,ha detto di prevedere una crescita a due cifre dell'utile per l'intero anno,ha detto che è in corso lo studio di fattibilità per una scissione e ha comunicato di aver registrato un balzo dei ricavi nel 1° trimestre,ha chiuso il primo trimestre in rosso con il pagamento di 1,1 miliardi di dollari per la controversia Respironics.In Italia,ha annunciato di aver completato l', Hearing Instruments e Precision Hearing Aid, di proprietà di uno dei principali franchisee di Miracle-Ear a cui fanno capo circa 35 negozi negli Stati Uniti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,07. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.337,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 83,57 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +133 punti base, con ilche si posiziona al 3,83%.senza slancio, che negozia con un +0,11%,avanza dello 0,45%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,23%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,23% a 34.327 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 36.500 punti. Leggermente positivo il(+0,2%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,4%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 3,91%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,97%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,37%.del FTSE MidCap,(+5,76%),(+5,75%),(+2,52%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,25%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.