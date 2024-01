ETF BITCOIN, “Giornata storica, il mercato cripto si apre agli investitori tradizionali”

(Teleborsa) - "È un giorno importante per il mondo crypto! La(Exchange-Traded Fund) legato al Bitcoin, legittimando il mondo crypto e facendolo entrare nel mondo della finanza tradizionale. La. Un ETF potrebbe infatti essere uno strumento molto appetibile anche per tutti quei consumatori che preferiscono esporsi finanziariamente su strumenti come questi solo in modo indiretto, utilizzando servizi di trading tradizionali e app bancarie", commenta"Gli ETF consentono agli investitori di prendere posizione sul valore di Bitcoin senza però possedere direttamente la criptovaluta. L'approvazione potenzialmenteQuesto strumento potrebbe ancheche invece si sostengono per acquista criptovalute vere e proprie tramite gli exchange", continua Giacomo Vella."Questa approvazione segna quindi una svolta significativa nel mercato, promuovendo unae suscitando un crescente interesse da parte delle istituzioni finanziarie. La decisione esercita una notevole pressione anche sul fronte normativo, indicando un potenziale cambiamento significativo nelle dinamiche di investimento nel settore", conclude il Direttore.