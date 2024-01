Occhialeria: MEI esporta macchine per lenti nel Centro e Sud America con SACE

(Teleborsa) - MEI, la società bergamasca del settore dell'occhialeria, produrrà ed esporterà macchine per sagomatura di lenti in Bolivia, Colombia, Argentina, El Salvador, Nicaragua e Paraguay. L', del tutto digitale e rapido attraverso la piattaforma MySACE, rientra nella copertura dal rischio di credito derivante dai contratti commerciali di vendita con pagamento dilazionato, contro eventi generatori di sinistro di tipo politico e commerciale.Larisale al 2017, anno in cui è stata finalizzata la prima operazione per supportare un contratto Brasile. L'impresa è attiva dal 1985, ha sede a Ponte San Pietro nella Provincia di Bergamo ed è leader nella produzione di macchine automatizzate per la lavorazione delle lenti, oftalmiche e solari. La tecnologia del "taglio a secco", utilizzata in tutte le macchine MEI, ha permesso all'azienda di diventare leader nel settore e il fornitore chiave di grandi aziende di lenti e di laboratori indipendenti in tutto il Mondo. L'azienda vanta una forte presenza internazionale con filiali negli Stati Uniti a Chicago; in Asia ad Hong Kong, Tokyo e Bangalore in India; oltre a San Paolo in Brasile. Esporta in tutto il Mondo e il mercato di riferimento è quello Nordamericano oltre all'Asia, Europa, Africa e Oceania."La collaborazione con SACE ci ha permesso negli anni di espandere il nostro business anche in mercati e in segmenti di clienti che altrimenti sarebbero risultati difficilmente raggiungibili – ha dichiarato– Assicurando il nostro rischio di credito abbiamo la possibilità di proporre ai nostri clienti diverse soluzioni di pagamento facilitando il processo di vendita. La fase di istruttoria della pratica risulta agevole ed è completamente digitalizzata senza lungaggini burocratiche, dandoci la possibilità di avere facilmente il controllo sul flusso approvativo delle pratiche che vengono sottoposte a SACE per la valutazione""Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di MEI, azienda di Bergamo ad alta vocazione internazionale con cui vantiamo un rapporto consolidato dal 2017, per supportarla nella propria crescita e nel proprio business all'estero – ha dichiarato–. Da 45 anni sosteniamo l'export e l'internazionalizzazione del miglior Made in Italy e queste operazioni sono la conferma del ruolo di primo piano di SACE al fianco delle imprese per rafforzare sempre più la loro competitività in Italia e nel mondo anche attraverso la digitalizzazione visto che oggi sulla piattaforma MySACE transitano circa il 95% delle operazioni di questo tipo. Le imprese, infatti, possono ricevere un parere di assicurabilità e poi decidere come procedere. Il canale digitale consente di velocizzare le procedure tecniche consentendo alle persone di SACE di concentrarsi su attività a maggiore valore aggiunto quali la relazione con i clienti".