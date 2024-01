Vicenzaoro January 2024: il mondo del gioiello tra spinte sostenibili, creatività e innovazione

IEG - Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il gioiello, un'arte che si rinnova: nei materiali, nelle tecniche, nelle sensibilità nascoste nella creazione preziosa. Impatto sostenibile ed equità dei diritti, heritage e conquiste tecnologiche, scenari globali e nuove professioni: la rivoluzione in atto dell'industry è al centro die del suo ricco programma di eventi e seminari con ospiti internazionali. Il Jewellery Boutique Show ditornerà, per il suo 70esimo anniversario, da venerdì 19 a martedì 23 gennaio 2024 in fiera a Vicenza, affiancato da T.Gold, manifestazione dedicata a macchinari e tecnologie innovative per oro e gioiello, e, dal 19 al 22 gennaio, dal'evento aperto al pubblico dedicato all'orologeria e alla gioielleria d'epoca.Patrimonio, arte, design e artigianato, ma anche eccellenza, qualità e genio creativo: tutto questo è "Made in Italy", un ponte tra passato e futuro, tradizione e progresso. Questo il tema al centro dell'evento diriferimento globale per il mercato dei preziosi nell'esplorazione di tendenze, panorama sociale ed evoluzione dei consumatori. L'evento vedrà gli interventi di speaker del calibro di Mariella Milani, giornalista RAI esperta di moda e costume, Lucia Silvestri, Creative Director Bulgari, Alessia Crivelli, direttore Crivelli Srl e founder di Mani Intelligenti Foundation, e Amedeo Scognamiglio, owner Faraone Mennella e Amedeo's Jewelry. Il valore umano della creatività del gioiello sarà il focus del talk in collaborazione con Assogemme che vedrà come protagonista il direttore creativo Olga Corsini. Mentre il potere dell'arte in gioielleria e le sue implicazioni sul business verranno indagati in un evento che vedrà la partecipazione di Isabella Traglio, Executive Board Member e Head of R&D Vhernier, Claudia D'Arpizio, Bain & Co., Stellene Volandes, Editor in Chief Town & Country, Randi Udell, London Jewelers, Corinne Dauger, consulente e accademica. L'arte orafa milanese, tra lusso, moda e storia, sarà uno dei temi deiche, in occasione del 70esimo anniversario di Vicenzaoro, ripercorreranno gli ultimi 70 anni di storia della gemmologia. In campo anche le competenze narrative da utilizzare in gioielleria con iin particolare nella vendita di diamanti.Club degli Orafi e Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo presenteranno a VOJ 2024 "Il settore orafo italiano: nuove sfide in uno scenario in continuo cambiamento", sul panorama delle filiere italiane e la domanda internazionale di oro e preziosi. Un settore che registra dinamiche positive per la prima parte del 2023, ma che si interfaccia con uno scenario internazionale sempre più complesso.Catene di fornitura tracciabili e riduzione degli impatti ambientali, inclusività e promozione di principi per l'emancipazione femminile nell'industria orafo-gioielliera, condivisione di nomenclature universalmente condivise. L'applicazione di pratiche sostenibili e responsabili è protagonista dei seminari organizzati da CIBJO, la Confederazione internazionale della gioielleria, in collaborazione con soggetti autorevoli come la Watch & Jewellery Initiative 2030, World Gold Council e Platinum Guild International - PGI, e con la partecipazione di esperti di innovazione sostenibile e responsabilità sociale provenienti da diverse parti della catena del valore e da marchi del lusso come Kering e Cartier. Condivisione di buone pratiche e partenariati all'insegna della tracciabilità sono i temi che verranno indagati nell'evento in collaborazione con il gruppo multinazionale Fine Euro BV e la technology company Everledger.Produzioni innovative, nuove leghe e architetture leggerissime rese possibili grazie a ricerche interdisciplinari. La digitalizzazione e le nuove tecnologie rivoluzionano l'industria orafo-gioielliera, influenzando design, materiali e processi di produzione. Che si tratti di misurazione dell'oro o di analisi di autenticità di un diamante, del disegno di un gioiello o di stampa 3D, le competenze si trasformano insieme ai preziosi. Questi gli argomenti che saranno al centro del Jewelry Technology Forum, evento in collaborazione con Legor Group che si svolgerà il 21 gennaio a Vicenzaoro con la partecipazione di docenti, ricercatori ed esperti internazionali nei campi della metallurgia, delle gemme, delle nuove tecnologie del gioiello e delle certificazioni. La blockchain come arma contro la contraffazione sarà invece il tema dell'evento in collaborazione con la digital agency Art&sofT.