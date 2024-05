IEG: utile 1° trimestre sale a 23,3 milioni, redditività operativa al top

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre con un, in aumento di 9,4 milioni di Euro rispettoal medesimo periodo dell’esercizio precedente, in cui si attestava ad un utile di 13,9 milioni di Euro.Il Gruppo ha realizzato, in aumento di 11,9 milioni di Euro rispetto ai 77 milioni registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente, grazie ai maggiori volumi conseguiti con il business degli eventi organizzati, che ha influenzato l’attività captive della linea dei servizi correlati e controbilanciato i risultati sostanzialmente omogenei consuntivati dal comparto congressuale.è pari a, in miglioramento di 9,6 milioni di Euro rispetto al 2023, , mentremigliorando di 6,5 punti percentuali.ammonta a, in aumento di 9,6 milioni di Euro rispetto primo trimestre 2023 e consegue la, con un’incidenza pari al 33,8% dei ricavi, rispetto al 26,6% del 31 marzo 2023."I risultati del primo trimestre 2024 sono estremamente positivi sia in termini di fatturato che, soprattutto, di marginalità. - commeta l’Amministratore Delegato- Le performance sono state superiori alle attese in un trimestre chiave per il Gruppo IEG, nel quale gli eventi di punta del portafoglio, tra cui ‘SIGEP’, ‘VicenzaOro January’ e 'KEY', hanno trascinato i volumi anche del comparto dei servizi correlati. A questi si è aggiunta la prima edizione di 'A&T Torino' svolta sotto il controllo di IEG"."I risultati fin qui raggiunti - ha aggiuntonPeraboni -la capacità del Gruppo IEG di poter perseguirefissati nel Piano Strategico 2023-2028 ed hanno animato l’ulteriore consapevolezza che per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi che ci siamo posti per i prossimi anni, sia necessaria una struttura manageriale più articolata, che il Gruppo ha interpretato introducendo la figura di un Chief Business Officer a presidio della crescita dei nostri prodotti e di un Chief Corporate Officer a supporto di tutte le attività societarie. Entrambe le figure riporteranno direttamente all’Amministratore Delegato”.Ladel Gruppo al 31 marzo 2024 è pari a, in miglioramento di 11,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023. La cassa operativa generata nel trimestre è pari a 13,2 milioni di Euro. Gli investimenti del periodo sono pari a 2,1 milioni di Euro.