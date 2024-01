Boeing, FAA annuncia verifiche sulla linea di produzione 737 max 9

(Teleborsa) - Dopo che venerdì scorso il portellone posteriore di un aereo dell'Alaska Airlines è saltato, costringendo i piloti ad un atterraggio di emergenza, laha annunciato oggi nuove e significative azioni perIn seguito all'incidente la FAA ha disposto l'immediatae ha contestualmente avviato un'per determinare se Boeing non sia riuscita a garantire che i prodotti completati fossero conformi al progetto approvato e fossero in condizioni di funzionamento sicuro in conformità con le normative FAA.Nel dettaglio la FAA avvierà unper valutare la conformità di Boeing alle procedure di qualità approvate. I risultati dell'analisi di audit della FAA determineranno se saranno necessari ulteriori audit.La FAA ha annunciato, inoltre, undegli eventi in servizio del Boeing 737-9 MAX; una valutazione dei rischi per la sicurezza legati all'autorità delegata e al controllo della qualità e un esame delle opzioni per spostare queste funzioni sotto entità terze indipendenti."È tempo di riesaminare la delega di autorità e valutare eventuali rischi per la sicurezza associati – ha affermato l'–. La messa a terra del 737-9 e i molteplici problemi legati alla produzione identificati negli ultimi anni ci impongono di considerare ogni opzione per ridurre il rischio. La FAA sta esplorando l'utilizzo di una terza parte indipendente per supervisionare le ispezioni di Boeing e il suo sistema di qualità".La– assicura la FAA – avverrà solo dopo aver accertato la sicurezza del pubblico in volo.