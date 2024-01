Directa SIM, EnVent conferma target price e Outperform

Directa SIM

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato aper azione ilsu, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, mantenendo anche ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 54%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato di aver chiuso il 2023 con nuovi record per quanto riguarda i conti attivi (al 31 dicembre 2023 erano 78.132, +27% circa) e per asset complessivi della clientela (che hanno raggiunto quasi i 4,7 miliardi di euro, +35% circa)."I KPI per il 2023 supportano pienamente il nostro rating sull'equity story di Directa,- scrivono gli analisti - La dinamica dei dati riportati ha evidenziato un andamento robusto per il patrimonio della clientela. Da segnalare la crescita della liquidità della clientela (non remunerata), che rappresenta una potenziale base da destinare all'attività di trading, anche alla luce del maggior costo opportunità dei mercati attuali rispetto al recente passato".