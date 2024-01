Ex Ilva, il piano del governo: divorzio consensuale da Mittal, continuità aziendale e rilancio

(Teleborsa) -. L’incontro dell’8 gennaio scorso ha chiarito definitivamente che non è possibile proseguire nella gestione di Acciaierie d’Italia assieme a Mittal". Nell'incontro di ieri il governo ha rassicurato i sindacati, come riporta il leader Fim REsecutivo che - nel delicato dossier sull'ex Ilva - gioca la carta deldaLo hanno riferito - come hanno riportato alcune fonti sindacali - gli esponenti di governo al tavolo di confronto a Palazzo Chigi. In particolare in queste ore sonoSull'ex Ilva "caveva detto ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell' informativa al Senato richiamando "tutti al senso di responsabilità" perchè "siamo in un momento decisivo".Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto in merito agli impegni occupazionali e al rilancio industriale. In questi anni la produzione si è progressivamente ridotta in spregio agli accordi sottoscritti", ha affermato Urso. "Perfino negli anni in cui la produzione di acciaio era altamente profittevole in Europa, come nel 2019, è stata mantenuta bassa lasciando campo libero ad altri attori stranieri".Sull' ex Ilva "intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio. Ci impegniamo a ricostruire l'ex Ilva competitiva sulla tecnologia green su cui già sono impegnate le acciaierie italiane, prime in Europa", ha detto il ministro. "L'impianto è in una situazione di grave crisi. Nel 2023 la produzione si attesterà a meno di 3 milioni di tonnellate, come nel 2022,prossimo 18 gennaio per illustrare l’esito delle trattative di queste ore. Il Governo ha, inoltre, sottolineato che il metodo che si vuole continuare a portare avanti è quello di un ascolto reale e che saranno ricevute tutte le parti sociali e produttive. È stata infine data massima disponibilità, una volta chiuso il confronto con ArcelorMittal, a far partire presso il Ministero del Lavoro un tavolo per approfondire tutti gli aspetti legati all’occupazione e alla sicurezza sul lavoro.