(Teleborsa) - Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa,, ha dichiarato che i fondi stanziati dal Congresso americano sono finiti e l'assistenza degli Stati Uniti nella guerra contro la"si è interrotta". A Washington continuano però i negoziati tra democratici e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti mentre il presidente ucrainoha concluso proprio con un appello a nuovi e più forti sostegni militari la missione nei Paesi baltici.Il Congresso americano ha una settimana di tempo per negoziare le voci della, tra cui nuovi aiuti all'Ucraina, e finalizzare il testo prima del 19 gennaio, quando scatterebbe un primo parziale. Zelensky ha sottolineato però che qualsiasi "pausa" nella difesa dell'Ucraina contro l'aiuterebbe solo Mosca a riarmarsi e le permetterebbe di "schiacciare" l'Ucraina. Il leader ucraino ha esortato anche i leader europei a mantenere l'impegno a fornire "il milione di munizioni promesse l'anno scorso". Allo stesso tempo Kiev chiede anche ulteriori concrete garanzie sulla futura adesione dell'Ucraina alle strutture della Nato e dell'Ue.Il presidente ucraino ha riservato anche un rimprovero alle migliaia di uomini che hanno l'età per essere mobilitati e combattere alma hanno preferito riparare all'estero. "Questi uomini dovrebbero essere in Ucraina e aiutare l'Ucraina, si tratta di una", ha detto Zelensky. Il Parlamento di Kiev ha però rinviato al governo una proposta di legge su una nuova mobilitazione.Intanto le autorità ucraine hanno riferito che durante la notte tra mercoledì e giovedì duerussi hanno colpito a Kharkiv un hotel dove sono rimaste ferite 11 persone, tra le quali alcuni giornalisti. Secondo la polizia uno di loro è un reporter turco. Continuano anche gli attacchi di droni ucraini in territorio russo. Le autorità di Mosca affermano che velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Rostov, Tula, Voronezh e Kaluga.Ilha annunciato che le truppe di Mosca hanno garantito un cessate il fuoco di 12 ore, dalle 6 del mattino alle 18, lungo la strada che i nuovi ispettori dell'dovevano percorrere per raggiungere la centrale nucleare die dare il cambio ai loro colleghi.