Hugo Boss, fatturato in aumento del 18% nel 2023

Hugo Boss

(Teleborsa) -, azienda fashion tedesca, ha chiuso ilconin crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nella valuta di riferimento, le vendite sono aumentate del 10% su base annua raggiungendo 1.177 milioni di euro (quarto trimestre 2022: 1.068 milioni di euro), rendendo l'ultimo trimestre del 2023 quello di maggior successo nella storia di Hugo Boss dal punto di vista dei ricavi.Da un punto di vista geografico, tutte le regioni hanno contribuito alla crescita dei ricavi nell'ultimo trimestre del 2023. I ricavi depurati dalla valuta nell'sono stati superiori del 7% rispetto al livello dell'anno precedente a fronte di una base di confronto particolarmente forte, riflettendo solidi aumenti delle vendite in mercati chiave come, nonché miglioramenti a doppia cifra nei mercati emergenti.Alla luce della solida performance durante il quarto trimestre, Hugo Boss ha raggiunto i suoi obiettivi di vendita e utili per l', che erano stati rivisti al rialzo due volte durante l'anno. La società ha raggiunto unrecord di 4.197 milioni di euro nell'anno fiscale 2023, riflettendo una crescita del 15% nella valuta di riferimento (2022: 3.651 milioni di euro) e del 18% a valuta costante. Inoltre, prevede che l'utile operativo () sia aumentato del 22% a un importo di 410 milioni di euro per l'intero anno 2023 (2022: 335 milioni di euro)."Abbiamo concluso il 2023 in modo positivo, rendendolo un anno record per Hugo Boss - afferma il- I miglioramenti a due cifre dei profitti e dei profitti nell'importante ultimo trimestre sono ancora più notevoli se si considera l'attuale".