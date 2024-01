Inps, erogati 16,46 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2023 per Assegno unico

(Teleborsa) - Nei primi undici mesi del 2023 sono stati erogati alle famiglie, conassegni perÈ quanto pubblicato oggi dall'secondo il quale nell'anno hanno ricevuto l'assegno circa 6,4 milioni di famiglie per quasi 9,98 milioni di figli (1,6 figli medi per nucleo).Con riferimento al mese di novembre 2023,comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da circa 54 euro per chi non presenta l'Isee o supera la soglia massima (che per il 2023 è pari a 43.240 euro), a 214 euro per la classe di Isee minima (16.215 euro per il 2023).L'Inps ricorda che l'importo base dell'assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2023 va da un minimo di 54,10 euro in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 43.240 euro, ad un massimo di 189,20 euro per Isee fino a 16.215 euro.Se si guarda solo alle famiglie che non hanno il Reddito di cittadinanza il numero medio dei nuclei che hanno ricevuto l'assegno nel 2023 è di 5.612.635 unità per 8.919.032 figli.L'importo medio ricevuto per famiglia senza Rdc nel 2023 è stato di 256 euro con 161 euro medi per figlio.