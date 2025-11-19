Assegno di inclusione, l'INPS semplifica l'iter per gli ex detenuti

(Teleborsa) - L’INPS semplifica l'iter per la domanda dell'Assegno di Inclusione agli ex detenuti
, estendendo agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)
del Ministero della Giustizia il servizio di "Validazione delle certificazioni ADI"
. Lo strumento, completamente digitale, consente la verifica delle condizioni di svantaggio
e il conseguente inserimento in programmi di cura o assistenza necessari per accedere all’Assegno di inclusione (ADI).
L’ampliamento del servizio rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della collaborazione
istituzionale tra INPS, Ministero della Salute e Ministero della Giustizia, garantendo tempi più rapid
i, maggiore accuratezza delle verifiche
e un percorso amministrativo più semplice
per chi ne ha diritto.Cosa cambia
Quel che cambia è il modo di accedere all’Assegno di inclusione
per le persone che stanno ricostruendo la propria vita dopo un percorso detentivo
o che sono state ammesse alle misure alternative alla detenzione
e al lavoro esterno, in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna.
Gli UEPE, infatti, potranno validare direttamente
, attraverso il servizio WEB, le certificazioni relative alle condizioni di svantaggio previste dal D.M. 154/2023, tra cui rientrano ex detenuti e persone in misure alternative alla detenzione
. La validazione confermata dagli UEPE consentirà, una volta verificati gli altri requisiti, l’immediato accoglimento e pagamento
della domanda di ADI. In assenza di risposta entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto, la verifica verrà considerata positiva, come previsto dalla normativa vigente.Indicazioni operative per i richiedenti
Nella compilazione della domanda ADI
, i cittadini che si trovano in una delle condizioni di svantaggio
previste dovranno: indicare la propria condizione
e gli estremi della certificazione rilasciata dall’Amministrazione competente; selezionare correttamente l'ente certificatore
nel menu dedicato (ASL, Comune o Ministero della Giustizia) all’interno del quale sarà possibile individuare la struttura competente alla verifica tra cui, per il Ministero della Giustizia, l’UEPE di riferimento territoriale; inserire eventualmente ulteriori dettagli
nel campo testuale libero.
Nel caso di errore
nell’indicazione dell’Amministrazione certificatrice, sarà possibile richiedere la correzione
alla Struttura territoriale INPS prima della conclusione dell’istruttoria.
Questa evoluzione operativa - spiega l'INPS - rappresenta un passo verso un sistema più accessibile e coordinato
, che tiene conto delle specificità di chi affronta un percorso di reinserimento. Un modo concreto per tradurre in pratica i principi dell’Assegno di inclusione: sostegno economico, accompagnamento, inclusione attiva.