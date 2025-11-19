Assegno di inclusione, l'INPS semplifica l'iter per gli ex detenuti

(Teleborsa) -, estendendo aglidel Ministero della Giustizia il servizio di. Lo strumento, completamente digitale, consente lae il conseguente inserimento in programmi di cura o assistenza necessari per accedere all’Assegno di inclusione (ADI).L’ampliamento del servizio rappresenta unistituzionale tra INPS, Ministero della Salute e Ministero della Giustizia, garantendoi, maggioree unper chi ne ha diritto.Quel che cambia è ilper le persone che stanno ricostruendo la propria vitao che sono state ammesse allee al lavoro esterno, in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna.Gli UEPE, infatti, potranno, attraverso il servizio WEB, le certificazioni relative alle condizioni di svantaggio previste dal D.M. 154/2023, tra cui rientrano. La validazione confermata dagli UEPE consentirà, una volta verificati gli altri requisiti,della domanda di ADI. In assenza di risposta entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto, la verifica verrà considerata positiva, come previsto dalla normativa vigente.Nella compilazione della, i cittadini che si trovano in una dellepreviste dovranno:e gli estremi della certificazione rilasciata dall’Amministrazione competente;nel menu dedicato (ASL, Comune o Ministero della Giustizia) all’interno del quale sarà possibile individuare la struttura competente alla verifica tra cui, per il Ministero della Giustizia, l’UEPE di riferimento territoriale;nel campo testuale libero.Nel caso dinell’indicazione dell’Amministrazione certificatrice, sarà possibilealla Struttura territoriale INPS prima della conclusione dell’istruttoria.Questa evoluzione operativa - spiega l'INPS - rappresenta un, che tiene conto delle specificità di chi affronta un percorso di reinserimento. Un modo concreto per tradurre in pratica i principi dell’Assegno di inclusione: sostegno economico, accompagnamento, inclusione attiva.