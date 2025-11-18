CSG, ricavi 9 mesi balzano a 4,5 miliardi di euro. EBIT operativo adjusted +77%

(Teleborsa) - Il gruppo ceco, presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi, ha realizzatopari a 4,49 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025, con un aumento anno su anno dell'82,4%. L'EBIT operativo adjusted è aumentato del 77,1% a 1,10 miliardi di euro, mentre l'EBITDA operativo adjusted ha raggiunto 1,22 miliardi di euro. L'operativo adjusted ammonta al 27,1%."Le performance di CSG nel 2025 confermano la nostra importante traiettoria di crescita, riflettendo una- ha commentato il- Nel terzo trimestre abbiamo completato diverse acquisizioni in Europa centrale, accelerato l'ingresso nel settore UAS e ampliato la nostra presenza nei mercati globali chiave. La nostra attenta gestione finanziaria e la strategia di espansione mirata stanno posizionando CSG tra le principali aziende europee del settore, con un ruolo di guida nella prossima era della difesa e delle tecnologie avanzate".Il segmentoha registrato ricavi per 3,46 miliardi di euro e un EBITDA operativo adjusted di 1,03 miliardi di euro. La divisioneha raggiunto ricavi pari a 1,02 miliardi di euro e un EBITDA operativo adjusted di 168 milioni di euro. Le altre attività del Gruppo hanno generato ricavi per 79 milioni di euro e un EBITDA operativo adjusted di 22 milioni di euro.Nonostante la forte crescita e l'intensa attività di acquisizioni, l'del Gruppo è rimasto su livelli sostenibili. Al 30 settembre 2025, il rapporto tra debito netto ed EBITDA operativo adjusted LTM era pari a 2,1x.