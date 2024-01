Morgan Stanley, utili 4° trimestre in calo per oneri una tantum

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha registratopari a 12,9 miliardi di dollari per ilterminato il 31 dicembre 2023, rispetto ai 12,7 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 1,5 miliardi di dollari, ovvero 0,85 dollari per azione, rispetto ai 2,2 miliardi di dollari, ovvero 1,26 dollari per azione, dello stesso periodo di un anno fa.L'utile ante imposte per il quarto trimestre comprendeo 0,28 dollari per azione, con 286 milioni di dollari che sono relativi alla ricostituzione del fondo della FDIC (collegato alle crisi bancarie della scorsa primavera) e oneri legali di 249 milioni di dollari relativi a una questione specifica.I ricavi netti dell'sono stati di 54,1 miliardi di dollari, rispetto ai 53,7 miliardi di dollari di un anno fa. L'utile netto è stato di 9,1 miliardi di dollari, ovvero 5,18 dollari per azione, rispetto agli 11 miliardi di dollari, ovvero 6,15 dollari per azione, di un anno prima."Nel 2023, la società ha registrato un solido ROTCE in un contesto di mercato misto e una serie di venti contrari - ha commentato il- Iniziamo il 2024 con una strategia aziendale chiara e coerente e un team di leadership unificato. Siamo concentrati sul raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari a lungo termine e sul continuo impegno a favore degli azionisti"All'interno della divisione Institutional Securities, i ricavi da Investment Banking sono stati in aumento del 5% nel quarto trimestre (i ricavi dasono rimasti sostanzialmente invariati riflettendo il completamento dell'attività di M&A nel trimestre, i ricavi dasono rimasti sostanzialmente invariati, i ricavi dasono aumentati del 25% su emissioni investment grade più elevate).