Bayer conferma guidance 2025 nonostante alto impatto di rischi legali

(Teleborsa) - Bayer, società tedesca e una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, ha comunicato che ilha raggiunto i 13,738 miliardi di euro nel. Al netto degli effetti valutari e di portafoglio, il fatturato è rimasto quasi invariato rispetto al trimestre dell'anno precedente (-0,1%). Si è registrato un effetto valutario negativo di 55 milioni di euro (primo trimestre 2024: 525 milioni di euro). L'è diminuito del 7,4%, attestandosi a 4,085 miliardi di euro. Gli utili sono stati frenati dall'andamento del business nella divisione Crop Science, da maggiori spese per il programma di incentivi a lungo termine (LTI) a livello di Gruppo e da un effetto valutario negativo di 165 milioni di euro (primo trimestre 2024: 206 milioni di euro), derivante principalmente dall'impatto dell'iperinflazione.L'è diminuito del 24,8%, attestandosi a 2,324 miliardi di euro, dopo oneri straordinari netti di 587 milioni di euro (primo trimestre 2024: 207 milioni di euro). Gli oneri straordinari si riferivano principalmente agli accantonamenti per i contenziosi legali relativi a Roundup e alle spese per le misure di ristrutturazione in corso. L'è diminuito del 35,1% a 1,299 miliardi di euro, mentre l'è diminuito dell'11,7% a 2,49 euro, principalmente a causa del calo dell'EBITDA ante voci straordinarie nella Divisione Crop Science."Il nostroper conseguire risultati in un anno impegnativo e importante per l'azienda", ha dichiarato il. Ha sottolineato la sostanziale crescita degli utili nella divisione farmaceutica. "Questo è un segnale incoraggiante che il nostro modello operativo sta aiutando i team a fare di più con meno", ha affermato Anderson. "Siamo fiduciosi nello slancio dei nostri lanci e nei fondamentali della nostra attività", ha affermato, commentando le prospettive della divisione farmaceutica.Bayer ha. L'azienda prevede ora che la crescita del fatturato (al netto di cambi e portafoglio) e il margine EBITDA ante voci straordinarie della Divisione Farmaceutica si attestino al limite superiore dell'intervallo indicato nella Relazione Annuale 2024. Alla luce degli sviluppi relativi ai, Bayer prevede che le voci straordinarie sia nell'EBIT che nell'EBITDA si attestino al limite superiore dell'intervallo indicato nelle previsioni (circa -1,5 miliardi di euro). L'azienda sta valutando costantemente l'impatto degli attuali sviluppi geopolitici, in particolare in relazione ai potenziali dazi. Sulla base degli attuali calcoli degli effetti finanziari, Bayer non ritiene necessario rivedere le previsioni per l'intero anno. Tuttavia, sussiste una notevole incertezza circa gli impatti futuri di eventuali ulteriori sviluppi relativi a questa questione, nonché in relazione all'andamento dei tassi di cambio.