Banco BPM, collocato bond perpetuo AT1 da 400 milioni di euro. Ordini per 3,2 miliardi

(Teleborsa) -ha portato a termine con successo unacon durata perpetua e richiamabile callable a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a. La transazione ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori, con ordini che hanno raggiunto al picco i 3,2 miliardi di euro e che hanno consentito l'emissione dell'Additional Tier 1 con lo spread più contenuto dalla nascita del Gruppo.Il titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato, pagabile semestralmente; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 406,6 bps e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora ila livello consolidato o individuale scendesse al di sotto del 5,125%.Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente(69%) e banche (17%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cuicon il 25% econ il 14%) e dell'Italia (30%).hanno agito in qualità di; Banca Akros e(parti correlate dell'emittente), Barclays, BNP Paribas, BofA, Citi e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.