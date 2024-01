Restaurant Brands assume pieno controllo di Carrols per 1 miliardo di dollari

Restaurant Brands International

Carrols Restaurant Group

(Teleborsa) -(RBI), società statunitense che controlla Burger King, e, il più grande franchisee di Burger King, hanno raggiunto un accordo affinchéda RBI o dalle sue affiliate per 9,55 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti per un enterprise value di circa, che rappresenta un premio del 23,1% sul prezzo medio di Carrols a 30 giorni.Carrols è oggi il più grande affiliato di Burger King negli Stati Uniti, conche hanno generato circa 1,8 miliardi di dollari di vendite durante i dodici mesi terminati il 30 settembre 2023. Carrols possiede e gestisce inoltre 60 ristoranti Popeyes in sei stati."Carrols ha dimostrato di operare in modo forte e in miglioramento nel corso degli anni - ha commentato Tom Curtis, Presidente di Burger King per gli Stati Uniti e il Canada - Questa acquisizione è un entusiasmante acceleratore per il nostro piano Reclaim the Flame, che è focalizzato sul perseguimento incessante di un'esperienza migliore per i nostri ospiti.circa e li rimetteremo nelle mani di affiliati locali motivati per creare esperienze straordinarie per i nostri ospiti".