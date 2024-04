3M, l'utile rettificato sale del 21% nel primo trimestre

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha chiuso ildel 2024 conpari a 8 miliardi di dollari, in calo dello 0,3% su base annua, con vendite organiche stabili su base annua. Le vendite rettificate sono state pari a 7,7 miliardi di dollari, in crescita dello 0,5% su base annua, con un aumento delle vendite organiche rettificate dello 0,8% su base annua. L'utile per azione è stato di 1,67 dollari e ildel 18,8%. L'è stato di 2,39 dollari, in crescita del 21% su base annua.Il 1° aprile, 3M ha completato il previsto, lanciando formalmentecome società indipendente. Solventum è quotata sul New York Stock Exchange come SOLV. 3M ha mantenuto il 19,9% delle azioni in circolazione delle azioni ordinarie di Solventum, che saranno monetizzate entro cinque anni dallo scorporo."Abbiamo ottenuto, tornando alla crescita organica e ottenendo una crescita degli utili rettificati a due cifre. Abbiamo migliorato le prestazioni delle nostre attività attraverso una forte esecuzione operativa, completato lo spin-off di Solventum e finalizzato due importanti accordi legali - ha affermato il- I progressi che abbiamo compiuto nell'attuazione delle nostre priorità strategiche posizionano l'azienda per la creazione di valore per gli azionisti a lungo termine poiché Bill Brown assume il ruolo di CEO di 3M".