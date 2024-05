STAR7, Pierluigi Valletta nominato CFO e Investor Relations Manager

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha nominatoal ruolo di. Valletta prende il posto di Barbara Donadio, che che ha lasciato l'azienda.Valletta, con un'maturata in realtà multinazionali, assume la nuova posizione in STAR7 dopo un percorso professionale di crescente responsabilità iniziato in PwC e consolidato in. Le sue competenze in analisi finanziaria, M&A, integrazione aziendale, consolidamento e procedure di controllo interno, saranno fondamentali per guidare la crescita e lo sviluppo strategico di STAR7, si legge in una nota."Siamo entusiasti di accogliere Pierluigi nel nostro team - ha commentatodi STAR7 - La sua vasta esperienza e la sua visione strategica saranno essenziali per rafforzare la nostra struttura finanziaria e supportare il nostro ambizioso piano di crescita. Siamo certi che la sua leadership contribuirà significativamente al successo del nostro gruppo".