Vicenzaoro January, IEG. "Vivaio per i giovani talenti del gioiello"

(Teleborsa) - Due curatori d'eccezione come Alessia Crivelli e Alessio Boschi per illo sguardo degli allievi di IED di Roma e Torino, il concorso voluto da Labigem nel 2023, le occasioni di formazione nel calendario di VIOFF.con la missione di scoprire e dare una vetrina internazionale ai nuovi talenti del gioiello.Quattro giovani designer emergenti a Vicenzaoro esporranno nella Design Room (Hall 7). È il. Progetto di mecenatismo e di rigenerazione per il design del gioiello per legare formazione e industry del gioiello, creato da IEG assieme alla direttrice generale della valenzana Crivelli e presidente della fondazione "Mani intelligenti" e al designer di gioielli fondatore e direttore creativo dell'omonimo marchio con sede in Tailandia., 26 anni, diploma allo IED di Roma, compone superfici colorate in titanio che, tra pieni e vuoti, abbracciano pietre preziose e combinazioni di oro a contrasto, per un look contemporaneo di gioielli moderni e genderless. L'iranianadopo il master in Design del gioiello ad Arezzo, ha approfondito la tecnica del micromosaico al punto da farne la sua cifra stilistica nel gioiello.24 anni, allieva allo IED di Roma e vincitrice della Digital Jewlery Week (evento nel metaverso riservato ai designer under 35 e promosso, tra gli altri, da Vicenzaoro) sperimenta texture e rivestimenti metallici di superfici organiche ispirate ai tessuti cellulari.colombiano di 22 anni, con radici ora a Milano e vincitore nel 2022 della Digital Jewelry Week, traduce il movimento della danza in forme, colori e vari elementi della sua amata Cartagena de Indias. "The8" coinvolgerà ogni anno tutte le scuole professionali, università o master di Design del Gioiello, che presenteranno studenti e progetti più interessanti. Risultati comunicati nell'edizione di settembre del salone di IEG per avviare il processo di sponsorizzazione e di valorizzazione dei partecipanti selezionati. Infine, vetrina a gennaio.Le tendenze viste con gli occhi di chi si prepara a crearle. Il gioiello del futuro è un osservatorio di ricerca interdisciplinare curato dagli studenti del terzo anno di design del gioiello di IED Roma, coordinato da Barbara Brocchi con la collaborazione di Crivelli. Le curatrici hanno scelto di privilegiare la narrazione del punto di vista degli studenti attraverso arte, architettura, cultura, AI, tecnologia contemporanea, lasciando emergere una loro personale visione del futuro del gioiello. Iniziato lo scorso anno, il progetto proseguirà fino a Vicenzaoro September 2024. Sesta edizione per, il progetto formativo con la regia di Laura Inghirami che coinvolge gli studenti del corso in Design del Gioiello di IED Torino alla ricerca di nuovi trend tra i padiglioni di Vicenzaoro, con una pagina dedicata nel sito di VO e un profilo Instagram (@vo.inspiration).Labigem, Laboratorio Italiano di Gemmologia, lo scorso anno ha indetto un concorso rivolto agli under 35, rivolto agli studenti di più di 25 istituti. Compito: ispirarsi al tesoro di Tutankhamon in occasione del centenario della scoperta. Dei 125 lavori, ne sono stati selezionati otto. Labigem, assieme ai suoi partner istituzionali, tra cui il Museo del Gioiello di Vicenza e il Museo Egizio di Torino, premierà i vincitori lunedì 22 gennaio nell'Educational Hub (Hall 8) di Vicenzaoro.Talk e gara di design, la formazione dei giovani passa anche per gli eventi in città del calendario di VIOFF, il "fuori salone" di Vicenzaoro. Due gli appuntamenti rivolti ai giovani: il 19 gennaio i Golden Talk (ore 9 al Teatro San Marco, Contrà S. Francesco, 76), dedicati alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Vicenza e provincia, a cura dei più importanti rappresentanti delle aziende orafe nazionali. Dal 16 al 21 gennaio, si svolge il Progold 3D Design Contest in centro storico a Vicenza: mostra en plein air con gli sketch di gioielli prodotti da studenti dei più importanti istituti di design nazionali e internazionali. I totem hanno QR CODE per votare il gioiello preferito, premiazione domenica 21 in Fiera. Anche il Museo del Gioiello, in Basilica palladiana, nei giorni di fiera ospiterà alcune iniziative di VIOFF, oltre alla mostra "Gioielli Italiani" e il suo programma di laboratori per famiglie.Saranno un centinaio i ragazzi in visita lunedì 22 a Vicenzaoro, per il concorso di design promosso dalla vicentina Associazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" Onlus, che da più di un decennio premia ricercatori internazionali con un anello ispirato alla doppia elica del DNA. Premiazione, lunedì in Fiera. Per la prima volta, gli studenti troveranno in Fiera un DESK di accoglienza dedicato (Ingresso Ovest 3). Sono 17 gli istituti in arrivo da tutta Italia, oltre che da Francia, Spagna, e Germania: per un totale di oltre 500 iscritti tra studenti e accompagnatori.