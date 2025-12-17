VicenzaOro January apre l’anno del gioiello: oltre 1.300 espositori e brand top da tutto il mondo

(Teleborsa) -segna l'ennesimo. Inizia così il conto alla rovescia che porterà il salone internazionale dia svelare il nuovo volto del suo quartiere fieristico vicentino nel settembre del prossimo anno. "Questa è l’ultima edizione transitoria – commenta– il nuovo padiglione centrale in via di completamento darà a Vicenzaoro la nuova casa che questa industry merita".Piattaforma globale di business, networking e formazione,: ilcon una offerta al mercato che spazia dai macchinari e tecnologie per la produzione, ai semilavorati, alle gemme e ai diamanti sino al prodotto finito, dall’oreficeria all’alta gioielleria con i brand iconici del made in Italy e internazionali. Tutta la filiera, sotto lo stesso tetto."Come un negoziante rinnova la propria boutique senza cambiarne il DNA, così Vicenzaoro, dopo questa edizione di gennaio, si prepara a esprimere al meglio la sua leadership internazionale con i nuovi spazi del quartiere fieristico di Vicenza per un’esperienza business ancora più efficace e di altissimo livello. E cresceranno non solo i metri quadri, mache a gennaio ci permette di avere ospite Martin Rapaport. Sino a iniziative come i VO Award che premiano tanto la bellezza del gioiello, quanto artigianalità e sostenibilità della filiera, in linea con i valori delle nuove generazioni", continua Farsura.Vicenzaoro January,Nella community ICON si vedranno le collezioni diche porta in scena un’eleganza senza tempo, fatta di dettagli preziosi e simboli nascosti, mentrerinnova la tradizione della maestria orafa che trasforma ogni creazione in una storia di famiglia e di luce.esplora la purezza delle forme con collezioni dalle linee essenziali e nude,distilla il lusso in un linguaggio minimal e sofisticato, dove comfort e ricerca tecnica coincidono. Le architetture morbide disembrano scolpite dalla luce,reinterpreta il gioiello come oggetto in movimento e versatile.traduce la natura in poesia preziosa, Nanis modella l’oro seguendo il ritmo morbido delle forme organiche. Intorno a questo nucleo italiano dialogano la precisione visionaria della tedescae la forza simbolica della spagnolaInsieme alla presenza di, il cui respiro industriale testimonia la solidità e la capacità di innovazione dell’intero settore.The Design Room è il cuore creativo della community 'Icon': riunisce designer e brand che sperimentano linguaggi nuovi per l'alta gioielleria contemporanea.La valenzana New Italian Art con radici familiari nell’arte della gioielleria che risalgono all’inizio del secolo scorso e sensibilità ai nuovi linguaggi del gioiello. Vitale Jewelry, di Abano Terme, è un brand fondato dal gioielliere e gemmologo Riccardo Vitale: grande attenzione alle pietre preziose naturali, valorizzate in creazioni uniche, veri gioielli su misura. La pluripremiata designer tedesca Annelie Fröhling, che intreccia rigore tedesco e sensibilità maturata nel panorama orafo italiano. Dalla Cina proviene il collettivo della Scuola di Design di Pechino, espressione delle nuove ricerche sul gioiello d’autore asiatico, tra sperimentazione materica e linguaggi interdisciplinari. Dall’Ucraina, infine, Lobortas Classic Jewelry House porta oltre trent’anni di alta gioielleria artistica e un primato mondiale: l’anello 'Swan Princess', ornato da 2.525 diamanti, riconosciuto dal Guinness World Records come il gioiello con più diamanti al mondo.In contemporanea aper i quattro giorni di VO Vintage, dal 16 al 19, marketplace con ingresso libero su registrazione nel sito di manifestazione per un viaggio nell'orologeria del secondo polso e nella gioielleria d'epoca e di modernariato.