VicenzaOro January apre l’anno del gioiello: oltre 1.300 espositori e brand top da tutto il mondo

(Teleborsa) - Prima vetrina per l'alta gioielleria nel calendario fieristico internazionale
, Vicenzaoro January
segna l'ennesimo sold out con oltre 1.300 brand espositori in fiera dal 16 al 20 gennaio prossimi
. Inizia così il conto alla rovescia che porterà il salone internazionale di Italian Exhibition Group
a svelare il nuovo volto del suo quartiere fieristico vicentino nel settembre del prossimo anno. "Questa è l’ultima edizione transitoria – commenta Matteo Farsura, a capo delle fiere orafe di IEG
– il nuovo padiglione centrale in via di completamento darà a Vicenzaoro la nuova casa che questa industry merita".Leadership Internazionale di settore
Piattaforma globale di business, networking e formazione, Vicenzaoro spicca nel panorama internazionale per la sua formula distintiva
: il Jewellery Boutique Show
con una offerta al mercato che spazia dai macchinari e tecnologie per la produzione, ai semilavorati, alle gemme e ai diamanti sino al prodotto finito, dall’oreficeria all’alta gioielleria con i brand iconici del made in Italy e internazionali. Tutta la filiera, sotto lo stesso tetto.
"Come un negoziante rinnova la propria boutique senza cambiarne il DNA, così Vicenzaoro, dopo questa edizione di gennaio, si prepara a esprimere al meglio la sua leadership internazionale con i nuovi spazi del quartiere fieristico di Vicenza per un’esperienza business ancora più efficace e di altissimo livello. E cresceranno non solo i metri quadri, ma la qualità della proposta formativa, grazie ai nostri partner nazionali e quelli internazionali come CIBJO
che a gennaio ci permette di avere ospite Martin Rapaport. Sino a iniziative come i VO Award che premiano tanto la bellezza del gioiello, quanto artigianalità e sostenibilità della filiera, in linea con i valori delle nuove generazioni", continua Farsura.VicenzaOro January, prima vetrina per i top brand
Vicenzaoro January, prima vetrina internazionale per i brand dell’alta gioielleria made in Italy.
Nella community ICON si vedranno le collezioni di Roberto Coin
che porta in scena un’eleganza senza tempo, fatta di dettagli preziosi e simboli nascosti, mentre Damiani
rinnova la tradizione della maestria orafa che trasforma ogni creazione in una storia di famiglia e di luce. Crivelli
esplora la purezza delle forme con collezioni dalle linee essenziali e nude, Fope
distilla il lusso in un linguaggio minimal e sofisticato, dove comfort e ricerca tecnica coincidono. Le architetture morbide di Cammilli
sembrano scolpite dalla luce, Roberto Demeglio
reinterpreta il gioiello come oggetto in movimento e versatile. Leo Pizzo
traduce la natura in poesia preziosa, Nanis modella l’oro seguendo il ritmo morbido delle forme organiche. Intorno a questo nucleo italiano dialogano la precisione visionaria della tedesca Schreiner
e la forza simbolica della spagnola Carrera y Carrera.
Insieme alla presenza di Morellato Group
, il cui respiro industriale testimonia la solidità e la capacità di innovazione dell’intero settore.Sguardo contemporaneo, le novità 2026 nella design room
The Design Room è il cuore creativo della community 'Icon': riunisce designer e brand che sperimentano linguaggi nuovi per l'alta gioielleria contemporanea. Cinque le new entry a gennaio.
La valenzana New Italian Art con radici familiari nell’arte della gioielleria che risalgono all’inizio del secolo scorso e sensibilità ai nuovi linguaggi del gioiello. Vitale Jewelry, di Abano Terme, è un brand fondato dal gioielliere e gemmologo Riccardo Vitale: grande attenzione alle pietre preziose naturali, valorizzate in creazioni uniche, veri gioielli su misura. La pluripremiata designer tedesca Annelie Fröhling, che intreccia rigore tedesco e sensibilità maturata nel panorama orafo italiano. Dalla Cina proviene il collettivo della Scuola di Design di Pechino, espressione delle nuove ricerche sul gioiello d’autore asiatico, tra sperimentazione materica e linguaggi interdisciplinari. Dall’Ucraina, infine, Lobortas Classic Jewelry House porta oltre trent’anni di alta gioielleria artistica e un primato mondiale: l’anello 'Swan Princess', ornato da 2.525 diamanti, riconosciuto dal Guinness World Records come il gioiello con più diamanti al mondo.
In contemporanea a Vicenzaoro January, IEG apre le porte della Fiera al pubblico
per i quattro giorni di VO Vintage, dal 16 al 19, marketplace con ingresso libero su registrazione nel sito di manifestazione per un viaggio nell'orologeria del secondo polso e nella gioielleria d'epoca e di modernariato.