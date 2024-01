Amplifon, Bank of America ribadisce il Buy ed è positiva sul settore

Bank of America

Fresenius

(Teleborsa) -conferma la" e ilsul titolo, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB. Gli analisti scrivono che la debolezza in Europa ha colpito Amplifon più dei peer nel 2023 (circa il 70% delle sue vendite), ma la ripresa della regione nel 2024, così come il quarto anniversario della riforma francese (rimborso completo delle spese per gli apparecchi acustici) nel 2025, dovrebbe, poiché gli utilizzatori iniziano a sostituire i loro vecchi dispositivi.Inoltre, il deep-dive sulla regione delle Americhe suggerisce un aumento delle vendite/EBITDA del 35% circa nell'anno fiscale 2027 grazie all'acquisizione degli affiliati Miracle-Ear e alla creazione di valore. Viene inoltre sottolineato che(il suo premio è inferiore del 10% circa alla media su EV/EBIT).Il giudizio su Amplifon è contenuto all'interno di un'analisi settoriale, dove gli analisti si dicono, poiché i ben noti fattori fondamentali di crescita del settore appaiono intatti (invecchiamento della popolazione, accesso alla salute, ecc.)Si aspettano che il 2024 siadopo il COVID e le sfide della catena di fornitura, mentre la salute dei pagatori sembra solida. Anche i margini settoriali dovrebbero migliorare al 17% circa quest'anno (18% circa nel 2025), nonostante l'inflazione del costo del lavoro in corso e gli ostacoli sui tassi di cambio, che dovrebbero essere compensati dalla leva operativa e dal controllo dei costi.Ildel settore dell'1-2% poiché viene previsto che il 10% del debito in essere sarà rifinanziato a un tasso più elevato nel 2024. Nel complesso, Bank of America rimane positiva sui nomi strutturalmente in crescita e di qualità (Amplifon,), e intravede anche un rialzo per i titoli value con potenziale di ripresa (e S&N).