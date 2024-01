BCE, Cipollone: banche centrali e autorità devono lavorare insieme per affrontare minaccia di cyber attacchi

(Teleborsa) - Il componente del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea,, ha dichiarato che "le infrastrutture dei mercati finanziari sono reti che mitigano i rischi ma che se presentano malfunzionamenti possono anche diventare una fonte di rischio sistemico. Questo è messo in rilievo in modo evidente dall'accresciuta minaccia die dei danni e delle difficoltà che possono provocare". Nel suo intervento in apertura dello(ECRB), gruppo pan europeo di osservazione sui mercati che presiede, Cipollone ha aggiunto che "il nostrodispone di una resistenza che corrisponde a quella dei suoi anelli più deboli. In altri termini la cyber sicurezza è un bene comune che non lascia margini di compromesso: dobbiamo restare un passo avanti agli aggressori."Per riuscirvi – ha proseguito – dobbiamo assumere un approccio sue lavorare continuamente assieme". Per tali ragione L'ECRB "rappresenta uno sforzo di primo piano su questo versante. Al tempo stesso banche centrali e autorità devono lavorare assieme a livello internazionale, in strettacon le aziende, dato che i rischi non sono un fenomeno regionale ma unaglobale. Come nuovo presidente dell'ECRB non vedo l'ora di lavorare su queste sfide per migliorare la nostra", ha sottolineato."Un elemento chiave della resilienzaè lae ladida parte di infrastrutture ed entità del settore finanziario e di altri settori critici. Considerazioni sull’impatto sulla reputazione e sulla fiducia dei clienti o degli investitori possono naturalmente essere in gioco, ma non dovrebbero influenzare idi segnalazione degli incidenti secondo i quadri normativi e di supervisione pertinenti – ha spiegato nel suo intervento –. Infatti, qualsiasi mancata segnalazione degli incidenti potrebbe peggiorare l’impatto e compromettere il contenimento di un"."In questo contesto – ha aggiunto –, è anche importante disporre di piani precisi per divulgare gli incidenti alle parti interessate rilevanti nell’ecosistema e per comunicarli al pubblico. Inoltre, gruppi fidati, comeper i membri dell’ECRB, aiutano le entità ad analizzare e imparare dalle minacce e dagli incidenti informatici e a preparare piani migliori per evitare il contagio. Si tratta di una formula che potrà essere utilizzata anche in altri".