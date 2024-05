Cy4Gate si aggiudica contratto biennale del valore di 1 milione

CY4GATE

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence,di euro per soluzioni in ambito cybersecurity.Il contratto, della durata complessiva di, è destinato ad una primariaoperante sia in Italia che all’estero. La fornitura prevede sia la, sia attività e soluzioni in ambito di potenziamento della cyber resilienza. In particolare, la soluzione di Cyber Threat Hunting è in grado di raccogliere, analizzare e sfruttare le informazioni sulle minacce esistenti o emergenti di cyber security. Queste soluzioni incluse nell’offering di Cy4Gate si inseriscono nell’esigenza ormai sempre più diffusa di una strategia solida di cyber security che fa uso sapiente diin grado di neutralizzare una percentuale molto alta di potenziali attacchi malevoli prima che questi possano interagire con i sistemi."Questo contratto è di grande importanza per noi, poiché dimostra la validità della nostra offerta basata sull’innovazione tecnologica", commenta, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, aggiungendo "siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti nuove frontiere in termini di protezione e difesa cibernetica spaziando da soluzioni di difesa reattiva e preventiva sino a tecnologie di difesa reattiva, capacità che risulta sempre più rilevante soprattutto in un momento in cui le minacce cibernetiche stanno evolvendo rapidamente".