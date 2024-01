Maturità, novità all'orale: focus sulla capacità di spaziare tra le discipline

(Teleborsa) - Novità in arrivo per la. In attesa dell'uscita delle materie, il ministro dell'Istruzioneha annunciato alcune modifiche che interesseranno i circache si preparano ad affrontare l'esame quest'anno. La struttura dell'esame di Stato rimarrà invariata, mentre qualche intervento ci sarà sulla. "Ci limiteremo ad una manutenzione della versione attuale", ha spiegato il ministro in una intervista a La Stampa. "Nel colloquio terremo conto delle criticità emerse lo scorso anno, quindi chiariremo ladella prova, sondando la capacità degli studenti di spaziare tra le discipline".Ladell'esame di maturità è fissata per il: agli studenti vengono proposte sette tracce suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Se la prima prova è uguale per tutti i maturandi, la, il 20 giugno, sarà diversa in base alle materie di indirizzo specifiche. Gli orali, che generalmente si tengono a partire dal lunedì successivo al secondo scritto, prevedono che al candidato venga assegnato un argomento con cui cominciare e, a partire da questo, dovrà cercare di fare quanti piùtra l'argomento assegnato e le materie d'esame.Lo studente dovrà quindi presentare le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le(la ex alternanza scuola lavoro) per poi passare alle domande dei commissari e alla correzione delle prove scritte. In generale ilorale dura circa 50/60 minuti.Entro fine gennaio il ministero dell'Istruzione individuerà ledella seconda prova a partire da quelle caratterizzanti ogni indirizzo di studio, come Latino e Greco per il(lo scorso anno capitò Latino) o Matematica e Fisica per lo(l'anno scorso la prova fu di Matematica). Dal 18 gennaio fino al 10 febbraio, invece - tranne che nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta - partiranno leper il prossimo anno scolastico per tutte le scuole mentre per il solo Liceo del Made in Italy le iscrizioni saranno possibili dal 23 gennaio.Tra le novità del prossimo anno scolastico c'è l'attivazione dele la. Un centinaio di scuole - l'adesione scadeva il 12 gennaio - avrebbe aderito alla riforma dei tecnico professionali (il cosiddetto 4 +2), mentre non sono ancora note le adesioni al Liceo del Made in Italy. All'opposizione si parla di "flop annunciato" ma il ministro Valditara ha assicurato che "i risultati saranno assolutamente soddisfacenti" anche se presidi e sindacati hanno lamentato una certa mancanza di tempo per l'introduzione di entrambe le novità.